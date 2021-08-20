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Погода без осадков: прогноз погоды на три дня

20 Августа 2021 14:45
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Погода без осадков: прогноз погоды на три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане дали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«По-прежнему обширный антициклон сохранит свое влияние на погоду большей части территории Казахстан. Ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на северо-востоке и западе, с прохождением фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами. В южных регионах усилится ветер с пыльной бурей. Температурный фон днем на севере, в центре 23...35 тепла, на юге и юго-востоке 28…39 тепла, на востоке 17…28 тепла. На западе страны все еще сохранится жаркая погода и основной фон температуры составит 33…41 тепла», - говорится в сообщении.



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#Казгидромет   #Погода  
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