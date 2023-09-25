Погода без осадков ожидается в Казахстане

Под влиянием антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке страны с влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, в горных районах - осадки (дождь, мокрый снег), передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромет, по республике ожидается ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке - порывистый ветер.

На востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области, на юге Карагандинской области, области Улытау, в пустынных районах Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.