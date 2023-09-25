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    07:41, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается в Казахстане

    Погода без осадков ожидается в Казахстане

    Под влиянием антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке страны с влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, в горных районах осадки (дождь, мокрый снег)передает МИА «Казинформ».

    По информации Казгидромет, по республике ожидается ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке - порывистый ветер.

    На востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса,  ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

    В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области, на юге Карагандинской области, области Улытау, в пустынных районах Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Гульмира Байзакова
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