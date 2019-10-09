+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 12 °С
USD 389.38 EUR 427.81
RUB 5.99 CNY 54.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября

9 Октября 2019 05:34
Поделиться:
Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет под влиянием повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, на западе ночью местами – осадки. Местами по республике ожидаются туман, на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 9 октября
Гроза накроет Атыраускую область На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 8 октября

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях – местами туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив