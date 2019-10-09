-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:42
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет под влиянием повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, на западе ночью местами – осадки. Местами по республике ожидаются туман, на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях – местами туман.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 9 октября
- Гроза накроет Атыраускую область
- На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября
- Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 8 октября
- Дожди и похолодание – прогноз погоды на 8 - 10 октября
- О грозе и ветре предупредили жителей Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана