Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет под влиянием повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, на западе ночью местами – осадки. Местами по республике ожидаются туман, на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях – местами туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.