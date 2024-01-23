00:10, 23 Январь 2024 | GMT +6
Погода без осадков ожидается в Казахстане
Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют погоду без осадков по территории Казахстана 23 января, передает агентство Kazinform.
Под влиянием антициклона на большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег с метелью.
По РК ожидаются туман, усиление ветра.
Ранее сообщалось, что в 9 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.