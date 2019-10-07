-
-
-
-
-
-
вчера 23:40
-
-
-
-
вчера 20:15
-
-
-
-
-
вчера 17:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:28
-
вчера 12:15
-
-
вчера 11:43
-
-
вчера 11:15
-
-
-
вчера 10:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 01:28
-
-
05.10.2019 23:44
-
-
05.10.2019 22:31
-
05.10.2019 22:20
-
-
05.10.2019 21:34
-
-
05.10.2019 21:16
-
-
-
05.10.2019 19:46
-
05.10.2019 19:21
-
05.10.2019 18:45
-
05.10.2019 18:20
-
05.10.2019 18:10
-
05.10.2019 18:00
-
-
05.10.2019 17:33
-
-
05.10.2019 17:05
-
-
-
05.10.2019 16:20
-
-
05.10.2019 15:52
-
05.10.2019 15:44
-
Погода без осадков ожидается в Казахстане 7 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе и в горных районах юга, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-22 м/с, на юго-западе пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Алакольских озер местами – усиление ветра 17-22 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области–туман. В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Туркестанской области местами – гроза.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана
- Погода без осадков ожидается в Казахстане 6 октября
- Какой будет погода 5 октября в Казахстане
- Шторм и гроза ожидаются в Туркестанской области
- Шторм ожидается в Кызылординской области
- Какая погода будет в Казахстане в выходные
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана