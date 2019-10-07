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Погода без осадков ожидается в Казахстане 7 октября

7 Октября 2019 04:32
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Погода без осадков ожидается в Казахстане 7 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе и в горных районах юга, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-22 м/с, на юго-западе пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер местами – усиление ветра 17-22 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области–туман. В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Туркестанской области местами – гроза.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ключевые слова: Погода,
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