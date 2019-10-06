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04.10.2019 23:50
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04.10.2019 23:23
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Погода без осадков ожидается в Казахстане 6 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на крайнем юге, в горных районах, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет кратковременный дождь с грозой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
Ночью в Жамбылской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра. В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман.
В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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