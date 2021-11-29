Погода без осадков ожидается в Казахстане 30 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Отрог обширного антициклона все еще определяет погоду на большей части республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе РК с ложбиной Европейского циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, ночью и утром туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».
В северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Атырауской области ожидается туман, на западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
На западе и в центре Мангистауской области усилится ветер 15-20 м/с, днем ожидается пыльная буря.
На юге Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман, на западе Костанайской области - усиление ветра 15-20 м/с.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.
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