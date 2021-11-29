+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погода без осадков ожидается в Казахстане 30 ноября

29 Ноября 2021 14:39
Поделиться:
Погода без осадков ожидается в Казахстане 30 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Новые экологические датчики установили в Нур-Султане
Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана Без осадков будет в Казахстане 29 ноября

«Отрог обширного антициклона все еще определяет погоду на большей части республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе РК с ложбиной Европейского циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, ночью и утром туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

В северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Атырауской области ожидается туман, на западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе и в центре Мангистауской области усилится ветер 15-20 м/с, днем ожидается пыльная буря.

На юге Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман, на западе Костанайской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Новые экологические датчики установили в Нур-Султане
Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Без осадков будет в Казахстане 29 ноября
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
3 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
4 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
5 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Читайте также
КСК и ОСИ будут штрафовать за несвоевременную уборку снега в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив