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Погода без осадков ожидается в Казахстане 3 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погода без осадков ожидается в Казахстане 3 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, ночью и утром в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами - туман.
В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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