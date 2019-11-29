Погода без осадков ожидается в Казахстане 29 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По-прежнему большая часть территории Казахстана находится под влиянием антициклона - сохраняется погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, лишь на западные регионы смещается высотная ложбина, в связи чем ожидаются осадки – дождь, снег. В южных регионах местами ожидается усиление ветра. Местами по республике – туман.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гололед, в Атырауской области местами – туман.

Днем в Жамбылской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской, ночью в Алматинской областях ожидается туман.