Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода
Погода без осадков ожидается в Казахстане 21 сентября
21 Сентября 2022, 00:39

Погода без осадков ожидается в Казахстане 21 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 сентября большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской областей сохраняются заморозки 2 градуса.


Новости по теме
Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
Яблоня зацвела в Туркестанской области
Читайте также
Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
Яблоня зацвела в Туркестанской области
Повышение температуры ожидается в ближайшие три дня на большей части Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Дожди пройдут на большей части Казахстана 17 октября
Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще пяти городах Казахстана
Дожди на большей части Казахстана прогнозируют синоптики
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив