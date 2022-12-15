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Погода без осадков ожидается в Казахстане 15 декабря

15 Декабря 2022, 00:03
Погода без осадков ожидается в Казахстане 15 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 15 декабря по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, с чем сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юге, ночью на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно снег, ожидается гололед.

На юго-востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей, ночью и утром в Мангистауской области – туман.

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