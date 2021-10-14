Погода без осадков ожидается в Казахстане 14 октября
В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 18-23 м/с.
На востоке Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В горных районах Туркестанской, днем в Мугалжарском районе Актюбинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, западе Северо-Казахстанской, на северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.