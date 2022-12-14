Погода без осадков ожидается в Казахстане 14 декабря

14 Декабря 2022, 00:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 декабря на большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на востоке, северо-востоке, юго-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с низовой метелью, на юго-западе – осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге – туман, на юго-западе – гололед.