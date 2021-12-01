Погода без осадков ожидается в Казахстане 1 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западные регионы РК 1 декабря будет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона, в связи с чем ожидается осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, низовая метель. На большей части республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе и в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области ожидается туман, в центре усилится ветер 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ночью ожидаются гололед, низовая метель, на западе, севере и в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, на западе, севере области гололед, туман, низовая метель.

На северо-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем в Северо-Казахстанской области низовая метель, гололед.

На севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.