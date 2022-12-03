Погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана 3 декабря

3 Декабря 2022, 00:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сильные морозы сохранятся на востоке и севере Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днем 13-15 мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

В Жезказгане облачно, без осадков ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Караганде облачно, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днем 13-15 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днем 18-20 мороза. На юге, востоке области ожидается низовая метель.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днем 15-17 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 16-18 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днем 15-17 мороза.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем 20-22 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днем 4-6 мороза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем до 2 мороза.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 10-12 мороза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем 20-22 мороза.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днем 17-19 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.