Погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана 3 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сильные морозы сохранятся на востоке и севере Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 тепла.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днем 13-15 мороза.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 6-8 мороза.
В Жезказгане облачно, без осадков ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
В Караганде облачно, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днем 13-15 мороза.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днем 18-20 мороза. На юге, востоке области ожидается низовая метель.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днем 15-17 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 16-18 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днем 15-17 мороза.
В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем 20-22 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днем 4-6 мороза.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем до 2 мороза.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 10-12 мороза.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем 20-22 мороза.
В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днем 17-19 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 2-4 мороза.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.
Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.