Погоду без осадков прогнозируют на западе Казахстана

Под влиянием Северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами. Лишь на западе, юго-востоке республики ожидается погода без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Как сообщили синоптики, по республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке страны — ночью и утром туман, на юге — пыльная буря, в Кызылординской области — шквал.

В областях Абай, Улытау, на западе, в центре Западно-Казахстанской, вцентре, на юго-востоке Атырауской, на юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на севере, востоке области Жетысу, на северо-западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской областях, на юге Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, югеобласти Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.