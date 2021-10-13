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    01:32, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 13 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Отрог антициклона будет сохранять свое влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере и востоке страны пройдут осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке страны туман», - сообщили синоптики.

    В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с с пыльной бурей.

    В горных районах Туркестанской области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер, днем на западе и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей.

    В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 с пыльной бурей.

    На востоке Северо-Казахстанской области, ночью на севере Павлодарской области, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.


    Теги:
    Погода Казгидромет
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