Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 27 февраля

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Февраля 2023, 00:07
Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 27 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть РК находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине республики ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на крайнем севере страны снег с низовой метелью. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

Ранее сообщалось, что штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 февраля в восьми регионах Казахстана.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся