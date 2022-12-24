Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 24 декабря

24 Декабря 2022, 01:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 декабря на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах страны ожидается снег с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана будет сохранять свое влияние отрог северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с метелью. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - с метелью, на юге, юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на северо-западе, севере – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.