Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 24 декабря

24 Декабря 2022, 01:00
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 24 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 декабря на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах страны ожидается снег с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана будет сохранять свое влияние отрог северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с метелью. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - с метелью, на юге, юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на северо-западе, севере – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.


Новости по теме
Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана
Из-за метели ограничили автодвижение между Астаной и Кокшетау
Оставаться дома в непогоду призывают водителей в СКО
Теги:
Читайте также
Из-за метели ограничили автодвижение между Астаной и Кокшетау
Оставаться дома в непогоду призывают водителей в СКО
Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана
Дороги закрывают в связи с метелью в Костанайской области
Ряд республиканских дорог закрыли в Костанайской и Акмолинской областях
Погоду без осадков прогнозируют 24-26 декабря в Казахстане
С начала зимы спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники - Юрий Ильин
Самое холодное Рождество за последние 40 лет ожидают в США
Новости партнеров
Популярное
1 Работник сталелитейного цеха в Таразе упал в раскаленную печь
2 Президент принял участие в открытии мемориала «Тағзым»
3 Более 70 школьных кабинетов комплексно оснастят в Карагандинской области в 2023 году
4 Мужчина погиб при столкновении двух авто в Атырау
5 Фируза Шарипова прошла взвешивание перед боем в боксе

Лента новостей