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    07:41, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана

    погода
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    Под влиянием отрога северо-западного антициклона в западной половине РК сохраняется погода без осадков, а на остальной территории страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди, на юге и в центре с грозами. По республике ожидаются ночью и утром туман, на юге, юго-востоке, востоке — порывистый ветер. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Гульмира Байзакова
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