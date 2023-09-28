Погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана

Под влиянием отрога северо-западного антициклона в западной половине РК сохраняется погода без осадков, а на остальной территории страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди, на юге и в центре с грозами. По республике ожидаются ночью и утром туман, на юге, юго-востоке, востоке — порывистый ветер. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.