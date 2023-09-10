РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается лишь на востоке страны

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе, юго-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На севере РК - туман,

    В Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юго-западе, востоке, севере, в центре Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:33
    Визит Президента в США, победы в спорте, смерть школьника - обзор недели в РК
    Сегодня, 18:17
    МВД Казахстана задержаны 283 беглых преступника
    Сегодня, 17:55
    В Семее при ремонте котельных использовали б/у материалы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!