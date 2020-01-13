Погода без осадков ожидается лишь на крайних северных территориях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 13 января опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем местами ожидаются осадки, лишь на крайнем севере погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель», - говорится в сообщении ведомства.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях местами сохраняются туман, гололед, в Жамбылской области местами – низовая метель.

В Карагандинской, Актюбинской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами сохраняются туман, в Северо-Казахстанской области днем усиление ветра 15-23 м/с.

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.