-
-
-
вчера 22:40
-
-
-
-
вчера 20:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:12
-
-
-
-
вчера 13:24
-
-
-
вчера 11:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.01.2020 23:09
-
11.01.2020 22:29
-
11.01.2020 21:51
-
-
-
-
-
11.01.2020 19:18
Погода без осадков ожидается лишь на крайних северных территориях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 13 января опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем местами ожидаются осадки, лишь на крайнем севере погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель», - говорится в сообщении ведомства.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях местами сохраняются туман, гололед, в Жамбылской области местами – низовая метель.
В Карагандинской, Актюбинской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами сохраняются туман, в Северо-Казахстанской области днем усиление ветра 15-23 м/с.
В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.
- Метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
- На юге - снег: прогноз погоды на 12 января в Казахстане
- Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января
- В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия
- Осадки и гололёд ожидаются 11 января в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана