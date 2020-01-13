+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погода без осадков ожидается лишь на крайних северных территориях Казахстана

13 Января 2020 00:14
Поделиться:
Погода без осадков ожидается лишь на крайних северных территориях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 13 января опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января
На юге - снег: прогноз погоды на 12 января в Казахстане Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 12 января Осадки и гололёд ожидаются 11 января в Казахстане

«Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем местами ожидаются осадки, лишь на крайнем севере погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель», - говорится в сообщении ведомства.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях местами сохраняются туман, гололед, в Жамбылской области местами – низовая метель.

В Карагандинской, Актюбинской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами сохраняются туман, в Северо-Казахстанской области днем усиление ветра 15-23 м/с.

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив