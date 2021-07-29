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Погода без осадков ожидается 29 июля в Казахстане

29 Июля 2021 00:36
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Погода без осадков ожидается 29 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь на севере, в центре и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем в горных районах – град.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, утром и днем в Павлодарской, днем в Акмолинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Северо-Казахстанской области местами – град. Днем в горных районах Алматинской области ожидается град.

Днем в Жамбылской области сохраняется, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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