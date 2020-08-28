Погода без осадков ожидается 28 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке, юго-востоке республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, туман, на востоке возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ».