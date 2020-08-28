Погода без осадков ожидается 28 августа в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке, юго-востоке республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, туман, на востоке возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской области местами ожидается туман, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с, возможен град.
Днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.
В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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