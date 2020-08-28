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Погода без осадков ожидается 28 августа в Казахстане

28 Августа 2020 00:01
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Погода без осадков ожидается 28 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке, юго-востоке республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, туман, на востоке возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской области местами ожидается туман, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с, возможен град.

Днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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