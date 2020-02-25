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Погода без осадков ожидается 25 февраля на большей части территории Казахстана

25 Февраля 2020 00:15
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Погода без осадков ожидается 25 февраля на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и северо-западе ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, на севере и северо-западе – низовая метель», - сообщают синоптики.

В Костанайской области местами ожидаются туман и гололед, ночью – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью – усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях – усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя – усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается туман.


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Ключевые слова: Погода,
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Влада Гук

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