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вчера 23:27
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вчера 20:36
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Погода без осадков ожидается 25 февраля на большей части территории Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и северо-западе ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, на севере и северо-западе – низовая метель», - сообщают синоптики.
В Костанайской области местами ожидаются туман и гололед, ночью – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью – усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях – усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангыстауской областях местами туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя – усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается туман.
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