Погода без осадков ожидается 24 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 24 мая, передает МИА «Казинформ».

Практически вся территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на западе республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются дожди, грозы, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – пыльная буря, на севере и северо-западе – туман.

В Кызылординской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, при грозе - усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, Туркестанской областях местами усилится ветер 15-23 м/с, в Жамбылской области с пыльной бурей.

В Костанайской области местами ожидаются ночью и утром - гроза, туман, днем - ветер 18 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром - местами туман. В Мангыстауской, ночью в Атырауской, днем в Алматинской, Карагандинской областях местами усилится ветер - 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях, на западе Туркестанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара. В Восточно-Казахстанской области на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.