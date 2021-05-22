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    02:09, 22 Май 2021 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается 22 мая на большей части территории РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 22 мая, передает МИА «Казинформ».

    На большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юге и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, на юге, юго-западе и западе - с пыльной бурей.

    В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 23 м/с. В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя порывы 25 м/с.

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – возможен град. В Атырауской, Западно-Казахстанской, днем в Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской, Мангыстауской областях - с пыльной бурей, в Павлодарской области ночью – туман. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

    Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

    На большей части Кызылординской, местами Атырауской, Алматинской, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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