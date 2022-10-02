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Погода без осадков ожидается 2 октября на большей части Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Октября 2022, 00:01
Погода без осадков ожидается 2 октября на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части страны 2 октября будет определять северный антициклон, с которым ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, востоке, юго-востоке – туман, на юге - пыльная буря.

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется, на большей части Карагандинской, Улытауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, в центре Павлодарской, на западе Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской, Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.


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