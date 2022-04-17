Погода без осадков ожидается 17 апреля на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 17 апреля будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем прогнозируется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь в центре, на севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на юге дожди с грозами. По республике будет отмечаться усиление ветра, на западе области – туман.

В Туркестанской области ожидаются в горах днем гроза, на горных перевалах усиление ветра 15-20 м/с. В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. На юге Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, днем на северо-востоке Северо-Казахстанской, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Утром на юге Атырауской области ожидается туман.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в пяти регионах республики.