Погода без осадков ожидается 14 апреля в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря.
В Кызылординской области местами - пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской областях, в районе Жаланашколя Алматинской области местами -усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман.
В Акмолинской, Костанайской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.