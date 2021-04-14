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    00:01, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается 14 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем на большей части страны сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря.

    В Кызылординской области местами - пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

    В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, Туркестанской областях, в районе Жаланашколя Алматинской области местами -усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман.

    В Акмолинской, Костанайской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

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