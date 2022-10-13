13 Октября 2022, 00:50

Погода без осадков ожидается 13 октября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона, где сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь западе, северо-западе страны, под влиянием циклона с районов Черного моря, пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке – туман.

Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.