13 Октября 2022, 00:50
Погода без осадков ожидается 13 октября в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона, где сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», лишь западе, северо-западе страны, под влиянием циклона с районов Черного моря, пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке – туман.
Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное