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Погода без осадков ожидается 12 апреля на большей части Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Апреля 2023, 00:57
Погода без осадков ожидается 12 апреля на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Лишь на востоке, юге, юго-востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – гроза, град, на западе – пыльная буря, в ночные и утренние часы на северо-западе, в центре – туман.

Ночью на поверхности почвы на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.


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