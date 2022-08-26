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Погода без осадков на большей части Казахстана ожидается 26 августа
26 Августа 2022 00:11

Погода без осадков на большей части Казахстана ожидается 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 августа 2022 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП.

Погоду на большей части страны по-прежнему будет формировать южная, юго-восточная периферия обширного, малоподвижного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду. Сохраняется также влияние атмосферных фронтов на севере, северо-западе и юго-востоке Республики Казахстан, в этих регионах ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, севере – туман.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской и Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара.

Ранее сообщалось, что ш тормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана.


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