Погода без осадков будет в Казахстане 4 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 мая по-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на западе местами - гроза. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Ночью в Павлодарской, днем в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей, в Западно-Казахстанской области местами – гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.