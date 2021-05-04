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    00:32, 04 Май 2021 | GMT +6

    Погода без осадков будет в Казахстане 4 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 мая по-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на западе местами - гроза. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

    Ночью в Павлодарской, днем в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей, в Западно-Казахстанской области местами – гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

    В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

    Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.


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