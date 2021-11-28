Погода без осадков будет в Казахстане 28 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 ноября под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе РК – осадки (снег, дождь). Также по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 23-28 м/с, ночью и утром на севере области туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидается поземок, усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области, днем на юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с.