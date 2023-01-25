Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Погода без осадков будет в Казахстане 25 января

25 Января 2023, 00:16
Погода без осадков будет в Казахстане 25 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного Северо-западного антициклона на большей части Казахстана 25 января сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз 28 градусов.

Новости по теме
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
Почти на 50% превышают норму запасы снега в горах Туркестанской области
Теги:
Читайте также
Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Почти на 50% превышают норму запасы снега в горах Туркестанской области
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и 9 городах Казахстана
Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января
Цены на природный газ подорожали в США, но подешевели в Европе
Штормовое предупреждение объявлено 24 января в шести регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
3 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
4 Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
5 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов

Лента новостей