Погода без осадков будет в Казахстане 25 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного Северо-западного антициклона на большей части Казахстана 25 января сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз 28 градусов.