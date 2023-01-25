Погода без осадков будет в Казахстане 25 января
25 Января 2023, 00:16
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного Северо-западного антициклона на большей части Казахстана 25 января сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.
Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз 28 градусов.
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