Погода без осадков будет в Казахстане 17 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 октября по-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке страны ожидается туман, в южных регионах усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юго-востоке Мангистауской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

На севере Костанайской, западе, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской, ночью на севере Павлодарской, ночью и утром на юго-востоке Акмолинской областях ожидается туман.