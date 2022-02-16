Погода без осадков будет в Казахстане 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть РК будет находится под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков, лишь через запад, север, горные районы юго-востока республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег и низовую метель. Местами по республики ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке области – низовая метель.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются усиление ветра, низовая метель, на западе, юге области – туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юге области – туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области – туман, утром и днем на северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на западе Актюбинской, на юге Костанайской, ночью на западе, востоке Карагандинской областей ожидается туман.