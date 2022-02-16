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Погода без осадков будет в Казахстане 17 февраля

16 Февраля 2022 15:35
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Погода без осадков будет в Казахстане 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Большая часть РК будет находится под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков, лишь через запад, север, горные районы юго-востока республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег и низовую метель. Местами по республики ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке области – низовая метель.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются усиление ветра, низовая метель, на западе, юге области – туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юге области – туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области – туман, утром и днем на северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на западе Актюбинской, на юге Костанайской, ночью на западе, востоке Карагандинской областей ожидается туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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