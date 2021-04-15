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    00:03, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Погода без осадков будет в Казахстане 15 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана 15 апреля по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, днем возможен град.

    В Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман.

    Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью Павлодарской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

    В Алматинской области днем в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20 м/с.


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