-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:33
-
-
-
-
-
-
Погода без осадков будет преобладать в Казахстане 19 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем ожидается прекращение осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На западе, юго-востоке и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на востоке гололед.
В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20, порывы 25 м/с.
В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед.
В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
- Дождь и снег ожидаются 19-21 марта в Казахстане
- Туманная погода ожидается в Нур-Султане
- О возможном сходе снежных лавин предупредили алматинцев
- Осадки ожидаются 18 марта на большей части территории Казахстана
- Шторм ожидается в Мангистауской области
- Гололед, туман и усиление ветра прогнозируют синоптики в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана