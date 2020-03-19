Погода без осадков будет преобладать в Казахстане 19 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем ожидается прекращение осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, юго-востоке и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на востоке гололед.

В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед.

В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.