Погода 20 января в Казахстане: местами осадки в виде снега и дождя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«В западных и южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, на юге республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь северо-западные, северные регионы будут под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На севере, юго-западе, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, гололед, в горных и предгорных районах области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области ожидается туман.

На западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе, севере области туман.

На западе, в центре Атырауской области ожидается туман, гололед, на севере области низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере западе Мангистауской области ожидается туман, гололед.

На востоке Актюбинской, на севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, западе, востоке Павлодарской, на севере, юге Кызылординской областей ожидается туман.

На юго-востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, на севере области туман.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области туман, ночью на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с.