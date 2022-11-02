Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Погибшую молодь рыбы собирают на побережье Капшагайского водохранилища

2 Ноября 2022, 22:14
Погибшую молодь рыбы собирают на побережье Капшагайского водохранилища
2 Ноября 2022, 22:14

Погибшую молодь рыбы собирают на побережье Капшагайского водохранилища

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации проводится на побережье Капшагайского водохранилища. 2 ноября в Instagram была размещена видеозапись, на которой была зафиксирована гибель молоди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Рабочей группой из числа сотрудников Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местного исполнительного органа, управления по чрезвычайным ситуациям г. Конаев, управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Конаев, РГП «Казгидромет», Научно-производственного центра рыбного хозяйства осуществлен выезд на место обнаружения погибшей молоди рыбы.

В результате выезда установлено что, вдоль береговой линии № 11 рыбохозяйственного участка Капшагайского водохранилища в районе «Лев Горы», закрепленного за ТОО «Айна Су» в целях ведения промыслового рыболовства, обнаружена гибель молоди рыбы (вобла) предположительно общим весом около 350-400 килограммов.

В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. При этом, общий вес погибшей рыбы будет дополнительно уточнен после сбора.

Для выяснения причин гибели молоди рыбы специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Конаев, департамента экологии по Алматинской области, Научно-производственного центра рыбного хозяйства и РГП «Казгидромет» были отобраны пробы воды, почвы и рыбы с составлением соответствующего акта. О результатах будет сообщено дополнительно, отметили в Минэкологии.

Фото из открытых источников




Новости по теме
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Сад в форме кода ALA появится в Алматы
Читайте также
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Сад в форме кода ALA появится в Алматы
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
Автоледи сбила насмерть ребенка в Алматинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору