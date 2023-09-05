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    13:09, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Погибший в Тайланде 18-летний казахстанец был блогером

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    Фото: thephuketnews.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанца, погибшего в Таиланде опознали родители. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня родители опознали своего сына и в ближайшее время его тело будет доставлено в Казахстан», - сказал Айбек Смадияров

    Как выяснилось, на протяжении нескольких месяцев 18-летний казахстанский блогер работал в Тайланде. Погибший с 15 лет путешествовал по миру.

    Информация о том, что молодой человек утонул на побережье Пхукета и, возможно, он является гражданином РК, поступила 1 сентября консулу Казахстана в Тайланде. Только, спустя два дня поисков, спасателям удалось извлечь тело парня из воды.

    Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел прокомментировали гибель казахстанца в Таиланде.


    Теги:
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