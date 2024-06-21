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    12:05, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Погибший в фонтане молодой человек прибыл для прохождения ЕНТ - министр озвучил предварительные данные

    фонтан
    Фото: кадр из видео

    Министр науки и  высшего образования РК Саясат Нурбек высказался по поводу смерти абитуриента в фонтане,  передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Происшествие случилось в 16:00. Был очень жарко. Несмотря на наличие запрещающего знака, он залез в фонтан. У этого фонтана есть две «чаши», он полез прямо в основную. Причина смерти будет известна сегодня, после судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, у него остановилось сердце или его ударило током, — сказал С. Нурбек.

    Министр сообщил, что погибший абитуриент окончил школу № 185 в Алматы. Он пришел в КазНУ им.аль-Фараби для прохождения ЕНТ.

    — Нужно подождать заключения судебно-медицинской экспертизы. Эти делом занимается Управление полиции Бостандыкского района. Мы пока не знаем, это следствие халатности или случайное происшествие, — сказал Саясат Нурбек.

    Напомним, 19 июня на территории КазНУ им. аль-Фараби в Алматы погиб молодой человек.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Студенты Алматы Происшествия
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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