Погибший в фонтане молодой человек прибыл для прохождения ЕНТ - министр озвучил предварительные данные

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек высказался по поводу смерти абитуриента в фонтане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Происшествие случилось в 16:00. Был очень жарко. Несмотря на наличие запрещающего знака, он залез в фонтан. У этого фонтана есть две «чаши», он полез прямо в основную. Причина смерти будет известна сегодня, после судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, у него остановилось сердце или его ударило током, — сказал С. Нурбек.

Министр сообщил, что погибший абитуриент окончил школу № 185 в Алматы. Он пришел в КазНУ им.аль-Фараби для прохождения ЕНТ.

— Нужно подождать заключения судебно-медицинской экспертизы. Эти делом занимается Управление полиции Бостандыкского района. Мы пока не знаем, это следствие халатности или случайное происшествие, — сказал Саясат Нурбек.

Напомним, 19 июня на территории КазНУ им. аль-Фараби в Алматы погиб молодой человек.