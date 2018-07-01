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Погибший при камнепаде в Кыргызстане был казахстанским ученым

31 Июля 2018 16:00 185
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Погибший при камнепаде в Кыргызстане был казахстанским ученым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК рассказали с каких именно городов были пострадавшие казахстанцы при камнепаде в Кыргызстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Погибший был из города Алматы», - сказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин на пресс-конференции.

По его словам, еще двое пострадавших также были представителями Алматы, и один из города Усть-Каменогорск.

«Он (погибший - прим. ред) 1976 года рождения, работал в одном из алматинских НИИ, сейчас его тело находится в Алматы. Проводятся мероприятия по опознанию личности», - сказал Юрий Ильин.

«Все мужского пола. Самочувствие пострадавших было проверено сразу по прибытии в аэропорт Алматы медицинским подразделением Центра медицины катастроф. Они были переданы медицинским подразделениям города Алматы. В госпитализации на данное время, как сказали врачи, они не нуждаются. Возможно потом самообращение за медпомощью, если они почувствуют какие-то симптомы», -добавил он. 

Напомним, на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана.

Один из пострадавших казахстанцев погиб - данный факт подтвердили в Министерстве иностранных дел РК. 

На помощь казахстанцам сегодня вылетел вертолет АО «Казавиаспас».


Погибший при камнепаде в Кыргызстане был казахстанским ученым 
Погибший при камнепаде в Кыргызстане был казахстанским ученым 


Погибший при камнепаде в Кыргызстане был казахстанским ученым 

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Туризм, Кыргызстан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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