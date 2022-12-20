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Погибший пожарный Аскар Забикулин удостоен премии «Алтын Адам»

20 Декабря 2022, 20:16
Погибший пожарный Аскар Забикулин удостоен премии «Алтын Адам»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Погибший пожарный из Астаны Аскар Забикулин удостоен премии «Алтын Адам» в номинации «Герой года». Награду получила его супруга, передает МИА «Казинформ».

«4 дня ты боролся за жизнь. 4 дня ты провел в реанимации. 4 раза ты хотел жить… Но у тебя не получилось, твое сердце остановилось. Мы были бы сейчас в отпуске. Гуляли бы беспечно по Арбату в Алма-Ате, взявшись за ручки и выпивая стакан кофе. Ведь мы планировали. В тот день 16 ноября, когда я провожала тебя на очередное дежурство, ничего не думая, ляпнула: «Ура, 20-го у тебя последняя смена и мы в отпуск». И ты в ответ мне сказал: «Жан, у меня не последнее, а крайнее дежурство». И вот. 20 ноября ты вышел в отпуск. В вечный, длительный, долгий… без возвращения. А сейчас я тут. Только не по нашему плану. Приехала забрать твою премию «Алтын Адам» в номинации «Герой года». (…) Золотой ты человек, Аскар Забикулин! Человек века. Герой века. Посмертно», - написала в Instagram Анель Забикулина.

20 ноября в столичной больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

Похоронили Аскара Забикулина 22 ноября в Акмолинской области.

Фото: instagram.com/anelya_zn


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