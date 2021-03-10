Погибшим обнаружен 74-летний пропавший без вести житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В районе автомобильного моста в Семее обнаружен труп. В полиции сообщили, что погибшим является объявленный в розыск 74-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

9 марта в полицию Семея сообщили, что на Иртыше в районе автогужевого моста обнаружен труп мужчины. «Личность погибшего установлена. Это без вести пропавший житель Семея, — сообщили в УП Семея. — Причина смерти устанавливается». Ранее волонтеры сообщали об исчезновении Оралбека Умиргалиева, 1946 года рождения, который 7 марта вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.