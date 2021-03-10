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    20:07, 09 Март 2021 | GMT +6

    Погибшим обнаружен 74-летний пропавший без вести житель Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В районе автомобильного моста в Семее обнаружен труп. В полиции сообщили, что погибшим является объявленный в розыск 74-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    9 марта в полицию Семея сообщили, что на Иртыше в районе автогужевого моста обнаружен труп мужчины.

    «Личность погибшего установлена. Это без вести пропавший житель Семея, — сообщили в УП Семея. — Причина смерти устанавливается».

    Ранее волонтеры сообщали об исчезновении Оралбека Умиргалиева, 1946 года рождения, который 7 марта вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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