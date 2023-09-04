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    15:24, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Погибшие в Алании казахстанцы должны были сегодня вернуться домой – МИД РК

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    Фото: İHA
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК поделились подробностями дорожно-транспортного происшествия в Алании, в результате которого погибли казахстанка вместе с дочерью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 сентября в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семья из Казахстана. На месте трагедии погибла женщина, 1989 года рождения, и её двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина, 1986 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сын, 2014 года рождения, находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает», - прокомментировали в МИД РК.

    Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными этой семьи. Им будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

    Эта семья находилась в Турции в качестве туристов и должна была сегодня вернуться домой.

    Напомним, что сегодня стало известно о смерти двух казахстанцев в Алании из-за ДТП. По информации акимата Атырауской области, погибшая женщина была журналисткой, основательницей детского реабилитационного центра.


    Теги:
    Атырауская область МИД РК Турция ДТП Происшествия, ЧС
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