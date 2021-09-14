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    10:34, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Погибшие при взрывах в Жамбылской области награждены орденами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан военных, пожарных и спсателей, погибших при взрывах на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

    орденом «Айбын» І степени

    Алимбекова Саята Жанатовича (посмертно) - заместителя командира (по материально-техническому обеспечению) – начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части № 28349 Министерства обороны

    Заикина Сергея Владимировича (посмертно) – начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Қырғызәлиев Ерлан Рысқұлбекұлы (посмертно) – начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов) – старшего офицера воинской части № 28349 Министерства обороны;

    орденом «Айбын» ІІІ степени

    Әділбек Әділет Қанатбекұлы (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Кеңес Әліби Бексұлтанұлы (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Қуатбек Ғафан Жомартұлы (посмертно) – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Турманова Жанибека Джасузакулы (посмертно) – пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Указ вводится в действие со дня подписания.

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