Погибшие при взрывах в Жамбылской области награждены орденами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан военных, пожарных и спсателей, погибших при взрывах на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

орденом «Айбын» І степени

Алимбекова Саята Жанатовича (посмертно) - заместителя командира (по материально-техническому обеспечению) – начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части № 28349 Министерства обороны

Заикина Сергея Владимировича (посмертно) – начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Қырғызәлиев Ерлан Рысқұлбекұлы (посмертно) – начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов) – старшего офицера воинской части № 28349 Министерства обороны;

орденом «Айбын» ІІІ степени

Әділбек Әділет Қанатбекұлы (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кеңес Әліби Бексұлтанұлы (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Қуатбек Ғафан Жомартұлы (посмертно) – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Турманова Жанибека Джасузакулы (посмертно) – пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Указ вводится в действие со дня подписания.