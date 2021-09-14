Погибшие при взрывах в Жамбылской области награждены орденами
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:
орденом «Айбын» І степени
Алимбекова Саята Жанатовича (посмертно) - заместителя командира (по материально-техническому обеспечению) – начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части № 28349 Министерства обороны
Заикина Сергея Владимировича (посмертно) – начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Қырғызәлиев Ерлан Рысқұлбекұлы (посмертно) – начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов) – старшего офицера воинской части № 28349 Министерства обороны;
орденом «Айбын» ІІІ степени
Әділбек Әділет Қанатбекұлы (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Кеңес Әліби Бексұлтанұлы (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Қуатбек Ғафан Жомартұлы (посмертно) – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Турманова Жанибека Джасузакулы (посмертно) – пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Указ вводится в действие со дня подписания.