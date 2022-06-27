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Погибшему в январских событиях солдату установили мемориальную доску в Караганде
27 Июня 2022 20:25

Погибшему в январских событиях солдату установили мемориальную доску в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Караганде открылась мемориальная доска в честь солдата Национальной гвардии Мадияра Кайсарова, погибшего во время январских беспорядков. Памятная доска установлена на стене дома, где жил солдат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подвиг Мадияра – пример для всех нас. Сколько солдат стояли в строю, когда безопасность нашей страны оказалась под угрозой. Они не жалея жизни и сил сражались ради спокойствия нашей республики. Их благородное дело никогда не забудут», - отметил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

На торжественное мероприятие прибыли представители администрации города Караганды, Духовного управления и военнослужащие Регионального командования «Орталык» Национальной гвардии.

«Подвиг Мадияра Кайсарова вечен. Он, не задумываясь о своей жизни, пошел защищать родину. Сегодня мы навсегда увековечим память о брате, погибшем в бою с террористами. Вечный поклон тем, кто верен своей клятве!» - отметил в своем выступлении заместитель Регионального командования «Орталык» по воспитательной и социально-правовой работе, полковник Канат Беляков.

В ходе мероприятия отец Мадияра Оразалы выразил свою признательность за оказываемую поддержку.

Торжественное мероприятие завершилось маршем солдат, которые возложили цветы к мемориалу и выстроились в шеренгу, почтив память коллеги.


Автор:
Корреспондент
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